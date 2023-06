Volontariato con premio per capire l'importanza della comunità: è il progetto 'Ci sto? Affare fatica!'

Un’esperienza unica, formativa e stimolante che, offre un prezioso contributo anche alle comunità che l’hanno promossa. Queste le caratteristiche del progetto 'Ci sto? Affare fatica!' promosso dall’Unione Valdera e dalla Cooperativa Arnera che si svilupperà dal 3 al 7 luglio nel Comune di Calcinaia, ma che coinvolgerà anche gli altri comuni dell’Unione.

In sostanza i pre-adolescenti e gli adolescenti che hanno scelto di aderire al progetto saranno indirizzati e guidati da operatori della Cooperativa Arnera in azioni concrete di volontariato e cura dei beni comuni. Un impegno retribuito con dei 'buoni fatica' del valore di 50 euro da spendere in negozi del proprio territorio. Ragazze e ragazzi dai 13 ai 19 anni residenti si possono così iscrivere al progetto sul sito dedicato trovandosi poi impegnati a curare luoghi del territorio che hanno bisogno di qualche attenzione in più. Occorre fare in fretta però perché i posti disponibili sono solo 20.

I giovani che decideranno di sperimentarla impareranno, secondo gli obiettivi, il significato delle parole impegno e disciplina, saranno coinvolti in un team chiamato a dividersi i compiti per arrivare ad un preciso obiettivo e, altra cosa fondamentale, potranno apprezzare l’importanza del rispetto e della cura di ciò che è pubblico e quindi di tutti. In questo modo ragazze e ragazzi impiegheranno qualche giorno delle loro vacanze per darsi da fare in un’opera di cui può beneficiare l’intera collettività, ricavando un compenso per l’impegno profuso.