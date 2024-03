Sociale: autismo e inclusione sportiva alla piscina La Fornace con 'Swimtrekking AUT'

Grande successo incontrato dal progetto, organizzato da Anffas Pisa, dedicato a giovani con autismo, denominato 'Swimtrekking AUT' presso la piscina La Fornace - Eden Park di Colignola (nel territorio di San Giuliano Terme) con l'importante contributo della Fondazione Pisa e di Mitsubishi Electric Europe B.V. Italian Branch, oltre al patrocinio del Comune di San Giuliano Terme.

Il progetto, già attivo dal mese di novembre 2023, proseguirà fino a giugno vedendo impegnato un gruppo di ragazze e ragazzi, seguiti da istruttori e volontari che si alleneranno inizialmente in piscina e successivamente in mare per lanciare attraverso lo sport un forte messaggio a favore della sostenibilità sociale e ambientale.

L'autismo diventa testimonial di una attività sportiva inclusiva, che favorisce il benessere psicofisico del gruppo, ma soprattutto promuove nella collettività una maggior consapevolezza sui temi ambientali legati alle acque e al mare. Grazie agli sponsor, sono state acquistate e messe a disposizione le attrezzature necessarie al progetto che prevede non solo la documentazione fotografica di specie marine rare ma anche la raccolta di rifiuti in acque marine.

In attesa della stagione più mite, che darà l'avvio alle uscite in mare, il gruppo si impegna negli allenamenti in piscina ed acquisisce le tecniche necessarie, al fine di poter apprezzare al meglio e in totale sicurezza la bellezza dei nostri mari e comunicare l'importanza di difenderla, armati di maschera, boccaglio, muta, macchine fotografiche e cestini di raccolta della plastica.

Il gruppo è assistito da una equipe specializzata di educatori, istruttori e volontari messi a disposizione dalle associazioni coinvolte e dalla società civile nell'ambito del più ampio progetto Mowgli coordinato dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Toscana Nord Ovest. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Anffas Pisa, la Cooperativa Arnera, l'A.S.D. Crazy Waves e l' A.S.D. Swimtrekking ideatrice della omonima disciplina ufficiale UISP che raccoglie in tutta Italia appassionati di nuoto in acque libere e promuove esperienze di esplorazione delle coste marine. Per informazioni, partenariati pubblici/privati, partecipazioni e sostegni alle uscite in mare è possibile rivolgersi ad Anffas Pisa ETS/APS 3483808775.