Riparbella: il Comune cerca facciate da decorare con murales e opere di street art

Il Comune di Riparbella intende valorizzare il centro storico con l’arte. Un progetto già avviato, che ha visto la realizzazione di un murales orizzontale e uno verticale. E che vuole proseguire adesso andando a 'colorare' e rendere artistiche le facciate degli edifici del centro storico.

A questo scopo il Comune ha pubblicato una manifestazione d’interesse diretta ai privati cittadini che possono essere interessati a dare in comodato d'uso all'amministrazione comunale le facciate poste sulla via principale di Riparbella permettendo così all’amministrazione stessa di realizzare, attraverso fondi regionali già assegnati, dei murales artistici. L’invito è rivolto a chiunque abbia interesse a mettere a disposizione spazi (muri di edifici e recinzioni) comunque visibili, a condizione che si trovino nel centro storico del paese di Riparbella.

Il progetto prevede la realizzazione di opere grafiche con tecnica da decidere (escluse incisioni, graffiature, sabbiature ecc.) così come previsto da regolamento delle insegne di esercizio, realizzazione di murales e esercizio di spray art su spazi pubblici o su spazi privati, escluse superfici di edifici o manufatti di interesse artistico, storico, ambientale e architettonico.

I cittadini interessati, proprietari degli spazi, potranno indicare la propria disponibilità agli uffici comunali utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito del Comune, con l’impegno a lasciare inalterata l’opera che sarà realizzata nello spazio concesso e comunque a concordare con l’amministrazione comunale, qualsiasi modifica. La Giunta Comunale valuterà le disponibilità pervenute e procederà all'individuazione degli spazi più idonei alle finalità del progetto dove verranno realizzati i murales.

"Riparbella lavora per diventare un borgo d’arte. Il primo passo - ricorda il sindaco Salvatore Neri - è stato la realizzazione de 'La Gioia', il murale di piazza della Madonna che rappresenta la gioia di vivere a Riparbella, un inno alla vita in mezzo alla natura. Poi c’è stato 'Universo Riparbello', il murale orizzontale in vicolo della Noce, che ha visto il coinvolgimento degli studenti delle scuole di Riparbella. E le panchine artistiche, un altro progetto realizzato insieme ai ragazzi. Adesso puntiamo ad ampliare questo progetto e a farlo con la collaborazione dei proprietari degli edifici del centro storico che sono sicuro vorranno essere partecipi di questa trasformazione". Le domande compilate devono essere inviate via pec o all’Ufficio Protocollo entro il 25 gennaio.