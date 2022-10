Giornata dei defunti: il programma delle celebrazioni a Pisa

Il programma degli appuntamenti per la ricorrenza della Giornata del ricordo dei defunti di mercoledì 2 novembre. Alle ore 9, al cimitero di San Michele degli Scalzi, omaggio alla tomba del Maresciallo Buttaglieri; alle ore 9.30, al cimitero Suburbano di via Pietrasantina, deposizione di una corona di alloro presso il Campo Militare dei Caduti della Guerra 1940-1945, in onore ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale e presso il Famedio Militare della Guerra 1915-1918, in onore ai Caduti della Prima Guerra Mondiale. A seguire omaggio alla tomba del Tenente Colonnello Betti.

In seguito, al cimitero della Misericordia, omaggio alla tomba del Maggiore Ciardelli e alle tombe del Tenente Colonnello Tarasconi, del Maresciallo Ferrante e del Maresciallo Luzzi. Alle ore 11, in collaborazione con la Prefettura di Pisa, alla chiesa di Santa Caterina (piazza Santa Caterina), la celebrazione della Santa Messa, e nella cappella dei Caduti Civili e Militari la deposizione di una corona di alloro e e accensione della lampada votiva. La cittadinanza è invitata a partecipare.