Il Centro San Zeno riapre le porte per tante attività

Sono ripartite ieri, con una festa in occasione della giornata dei nonni, le attività al Centro Polivalente San Zeno. L'assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, ha partecipato alla festa per inaugurare la riapertura del Centro che si trova in via San Zeno 17. Il Centro Polivalente che ospita lo spazio aggregativo è di proprietà del Comune di Pisa ed è gestito in coprogettazione con il Comitato UISP di Pisa e in collaborazione con altre associazioni.

“Abbiamo voluto organizzare - dichiara l'assessore Bonanno - una bella festa in occasione del 2 ottobre, per onorare i nostri anziani che sono il pilastro della società e sono anche il simbolo della saggezza e dell'affetto per tutti noi. Una festa voluta anche per promuovere le attività e le iniziative che come amministrazione organizziamo, in coprogettazione con l'associazione UISP e con l'associazione La Tartaruga. Il Centro Sociale San Zeno costituisce un punto di riferimento importante per gli anziani che qui possono socializzare, stare insieme e trovare un'ampia offerta di attività che spaziano dal servizio di facilitatore digitale, alla ginnastica dolce, ai corsi per l'uso dello smartphone, lingua inglese e teatro, fino ai tanti momenti di coinvolgimento e socializzazione come incontri, gite, letture, feste aperte ai nipoti, giochi come la tombola e le carte".

Programma delle attività ottobre 2023

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ (9:00 – 12:00) - Servizio di facilitatore digitale su appuntamento

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ - Corso di ginnastica dolce con tesseramento UISP e iscrizione

TUTTI I MARTEDÌ (9:30 – 11:00) - Corso base GRATUITO di lingua Inglese tenuto da Alexandra, insegnante madrelingua

TUTTI I MARTEDÌ E VENERDÌ (16:30) - Si gioca a tombola TUTTI I MARTEDÌ (17:00) - Club dell’Uncinetto

TUTTI I GIOVEDÌ (10:15 – 11:45) - Corso GRATUITO per l’utilizzo dello smartphone e del PC con Margherita e Sara

TUTTI I GIOVEDÌ (16:00) - Laboratorio manuale con Andrea Taddei ed Erika Pistelli dell’Ass. 'La Tartaruga'

TUTTI I VENERDÌ (15:00 – 16:30) - Laboratorio GRATUITO di teatro integrato per persone con e senza Parkinson



MERCOLEDÌ 4 (17:00) - Incontro con Arcadia - Le Api ed i prodotti dell’alveare: classificazione, allevamento, produzione, benefici dei prodotti apistici

LUNEDÌ 9, 16, 23 E (15:00 – 17:00) - Si gioca a burraco!

LUNEDÌ 9 E 23 (17:00) - Letture ad alta voce. Presentazione e progettazione di un laboratorio di lettura, a cura di Alessandra Manfredini. La Banca del tempo



MERCOLEDÌ 11, 18 (16.30) - Corso di motivazione al benessere con il dott. Ferdinando Regina e la dott.ssa Matassi di Pisa Parkinson. Gradita la prenotazione 328 3091747



LUNEDÌ 16 E 30 (17:00) - Ginnastica posturale, a cura di Anna Maria Ghianda. La Banca del tempo

MERCOLEDÌ 25 (9:30 - 16:30 ca) - Gita a Ghizzano! Appuntamento in Via Bargagna 2, prenotazione necessaria per bus e pranzo

MARTEDÌ 31 (18:00) - Portaparty a tema Halloween dopo la tombola e l’uncinetto!