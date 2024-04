Dalla sostenibilità alla lotta alla discriminazione di genere: torna Primavera d'Impresa

Dalla discriminazione di genere alle innovazioni digitali e alle nuove frontiere della sostenibilità. Se ne discuterà durante la nuova edizione di Primavera d'Impresa, l'evento organizzato dall’Associazione Coltiviamo Cultura con l’obiettivo di promuovere conoscenza e innovazioni e dare un contributo allo sviluppo sociale alla base della costruzione di reti di promozione delle migliori esperienze di lavoro, ricerca, sviluppo e buone pratiche, dare vita a nuove opportunità di crescita e incentivare il confronto su novità, innovazioni e nuovi approcci di fare business e di promuovere attività sociali per lo sviluppo dei territori.

L'iniziativa si svolgerà il 9 e 10 maggio agli Arsenali Repubblicani Pisa. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale Toscana Antonio Mazzeo e dell'assessore del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, si svolgeranno tavole rotonde con esperti, imprenditori e istituzioni su temi di attualità.

Nell'incontro 'La violenza oltre il genere: ripartiamo dall’art. 3 della nostra Costituzione' (9 maggio ore 9.30) l'assessora alle Pari Opportunità della Regione Toscana Alessandra Nardini, l'avvocato Paola Balducci, professore, avvocato penalista già membro laico del Consiglio superiore della Magistratura, Gala Ivkovic di Rondine Cittadella della Pace, Elisa Paolieri, presidente nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, Monica Calamai, direttore generale Ausl Ferrara, Annalisa Cecchetti vicepresidente nazionale Anmic e Alessia Scappini, amministratore delegato Revet SpA, cercheranno di fornire strumenti di formazione culturale per imparare a contrastare qualsiasi azione di violenza, educando allo stimolo di azioni specifiche per chi subisce e supportare azioni di cambiamento comportamentale per chi genera forme di violenza e discriminazione.

L'evento 'La digitalizzazione e le innovazioni del futuro presente: i risvolti positivi della tecnologia' dalle 14:30 alle 17:30 l'attenzione si focalizzerà sul capire quanto sia importante dominare la tecnologia, come fare per inserirla nel nostro quotidiano per supportare le nostre scelte, aiutarci nello studio di nuovi metodi di sviluppo sia professionale che aziendale e cosa utilizzare meglio sia per la crescita delle nuove generazioni che nello sviluppo delle aziende.

Ne parleranno l’assessore alle attività produttive di Regione Toscana Leonardo Marras, Salvatore Cardella, consulente del lavoro, Raffaele Savonardo, docente dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, Maria Antonietta Scognamiglio, presidente Caregivers Pisa Aps, Gian Luigi Ferrari, Università di Pisa e Membro del direttivo Caregivers Pisa Aps, Bice Del Giudice, assessora Cultura Cascina, Anna Vaccarelli, dirigente tecnologo dello Iit-Cnr, responsabile delle relazioni esterne del Registro.it, Marco Busini della Busini srl, Saverio Galli Torrini della GT Business Consulting SB srl.

Il 10 maggio (alle 9.30), la tavola rotonda della giornata avrà come titolo 'Dall’acqua allo spazio: le nuove frontiere della sostenibilità': la conoscenza del settore energia, delle innovazioni, delle possibilità di riutilizzo di materiali di scarto, è alla base del corretto sviluppo dell’economia. Si discuterà di Comunità energetiche, di innovazioni tecnologiche e metodi di produzione di rinnovabili, di offshore, di esempi virtuosi di economia circolare, di metodi innovativi di manutenzione edifici e infrastrutture.

Sull'argomento si confronteranno Fulvio Mamone Capria dell'Associazione Aero, Corrado Robbiano di MSC Sicilia, Maurizio Giani direttore Marketing e Sviluppo Iniziative Herambiente SpA, Erica Mazzetti, componente VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici), Eleonora Annunziata del Istituto di Management Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Tommaso Andreussi dell'Istituto di Intelligenza Meccanica Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Alessia Scappini, amministratore delegato Revet SpA.