Raduno nazionale dei Marinai d'Italia: il programma

Alzabandiera ufficiale accompagnato dall’Inno nazionale stamani a Pisa su Ponte di Mezzo, alla presenza delle principali autorità cittadine, per aprire ufficialmente il XXI Raduno nazionale dei Marinai d’Italia. Tra sabato e domenica sono attese in città migliaia di persone, soprattutto per il momento clou della manifestazione rappresentato dalla rassegna e dal defilamento dei reparti della Marina Militare e dei gruppi A.N.M.I. sul Lungarno, da piazza San Paolo a Ripa d’Arno fino a Ponte della Fortezza, che si terrà domenica mattina dalle 9 alle 13.

IL PROGRAMMA

Sabato 23 settembre

Orario da definire, porto di Livorno: visite a bordo delle Unità Navali ormeggiate.

Ore 09.00 - 15.00, Officine Garibaldi: assemblea nazionale A.N.M.I.

Ore 10.30, Marina di Pisa: Regata velica, trofeo XXI Raduno Nazionale Marinai d’Italia, (Marina di Pisa - Luminella - Ship Light - Marina di Pisa). Quote di iscrizione per la partecipazione alla Regata devolute da parte della sezione della Lega Navale di Pisa a favore dell’Istituto Andrea Doria Assistenza Orfani Marina Militare.

Ore 17.00, Teatro Verdi: concerto della Banda Musicale M.M.I.

Ore 17.30, Porto d Pisa: premiazione della Regata.

Ore 21.00, terrazza della Stazione Leopolda: Vin d’honneur per le autorità.

Domenica 24 settembre

Ore 09.00 - 13.00, Lungarni: rassegna e defilamento dei reparti della Marina Militare e dei gruppi A.N.M.I. sul Lungarno Sud, da piazza San Paolo a Ripa d’Arno a Ponte della Fortezza.

Pomeriggio, porto di Livorno: visite a bordo delle Unità Navali ormeggiate.

Ore 18.00, Ponte di Mezzo: cerimonia dell’Ammainabandiera.