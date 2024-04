A Pisa torna la Settimana Oncologica

Sono state presentate a Palazzo Gambacorti le iniziative della 33ª edizione della Settimana Oncologica che si terrà a Pisa da domenica 14 a sabato 20 aprile, organizzate dalla Associazione Oncologica Pisana 'Piero Trivella', con la finalità di far conoscere ai cittadini le attività dell’associazione, sensibilizzare alla cultura della prevenzione e raccogliere fondi per le iniziative. La manifestazione è realizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale e dell’amministrazione provinciale di Pisa.

Presente alla conferenza stampa di presentazione l’assessore al Sociale del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, che ha portato i saluti istituzionali e ha ringraziato “l’associazione che opera da tanti anni sul territorio portando avanti iniziative importanti sia di sensibilizzazione alla prevenzione che di supporto ai pazienti malati di tumore e ai loro familiari, motivo per cui la nostra amministrazione non fa mancare il sostegno alle attività dell’associazione e a tutti i volontari impegnati nell’assistenza”.



A presentare le iniziative Marco Rossi, presidente dell’associazione, che ha ricordato come “il motore dell’associazione sono i volontari, senza i quali non sarebbe possibile far sentire che esiste una rete di ascolto e di aiuto, con la loro presenza nel reparto oncologico, all’hospice e a domicilio, che si affianca alla presenza di professionisti, a integrazione del sistema sanitario, che permettono, oltre all’assistenza medica, attività per il recupero fisico e psichico del paziente e iniziative di prevenzione".

Insieme a lui Maria Giovanna Trivella, membro associazione e rappresentante del CNR dove vengono svolte le principali iniziative, che ha descritto le attività in programma per la 33ª edizione della Settimana Oncologica che, come sempre, alternerà momenti di riflessione scientifica, momenti di informazione, propaganda e prevenzione, con momenti di socialità e cultura. Presente alla conferenza di presentazione anche Pierluigi Ficini in rappresentanza dei Veterani dello Sport che collaborano alle iniziative.

Il programma

Domenica 14 aprile ore 16,30

TORNEAO DI BURRACO

In collaborazione con i Veterani dello Sport

c/o Ristorante I Condotti, via G. Carducci 1, Ghezzano, San Giuliano Terme (Pi)

Martedì 16 aprile ore 15,00

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI AOPI ED ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sala multifunzionale Centro Senologico

Edificio 6 Ospedale Santa Chiara

Mercoledì 17 aprile ore 16,00

TAVOLA ROTONDA, Salute e malattia: le fasi della vita per le Persone e le Famiglie

C/O CNR Area San Cataldo, Edificio A, AULA 27.

Venerdì 19 aprile ore 21,00

CONCERTO “Il bis molleggiato” Antonio Correa

C/O CNR Area San Cataldo, Edificio A, Auditorium

Sabato 20 ore 20,00

Ristorante Re di Puglia

Via Aurelia Sud 7 Pisa

Cena sociale