Mobilità: nuova proroga al 15 novembre per il rinnovo dei permessi della ZTL

Il Comune di Pisa ha deciso di prorogare al 15 novembre 2022 il termine ultimo per il rinnovo dei permessi della ZTL cittadina, di procedere alla sospensione delle sanzioni in fase di emissione e all’annullamento d’ufficio di quelle già emesse e notificate (di fatto quelle relative al mese di agosto). L’amministrazione invierà ai cittadini una comunicazione formale per avvisarli della nuova scadenza, richiedendo anche agli stessi l'autorizzazione all'invio tramite mail del bollettino pago PA, in un'ottica di evoluzione normativa e di risparmio, oltre che di efficienza.

"La decisione, approntata alla più ampia collaborazione ed apertura nei confronti dei cittadini, è stata presa dopo le numerose segnalazioni ricevute in questi ultimi giorni da parte di cittadini che si sono visti recapitare sanzioni per il passaggio non autorizzato attraverso i varchi dell'area ZTL - dichiara il sindaco Michele Conti - cittadini che, pur conservando tutti i requisiti per il mantenimento del permesso per il 2022, non hanno adempiuto all'obbligo di rinnovarlo, con il pagamento del relativo contributo, entro i termini previsti e già prorogati nel corso dell’anno".

E' opportuno precisare come gli anni 2020 e 2021 sono stati caratterizzati da proroghe automatiche introdotte dal Legislatore, che hanno di fatto consentito ai beneficiari dei permessi ZTL di non incorrere in sanzioni automatiche ai varchi, anche senza aver adempiuto al rinnovo previsto ordinariamente ogni anno entro il 31 marzo. Nel corso dell'anno 2022, le proroghe del Governo hanno consentito di rinviare il termine per mettersi in regola al 29 giugno 2022.

Il Comune di Pisa aveva comunicato la nuova scadenza diffondendo la notizia attraverso la stampa, tramite i propri canali social, e pubblicandola sul proprio sito istituzionale e su quello di Pisamo. Aveva inoltre disposto un'ulteriore proroga al 29 luglio, per permettere agli interessati di procedere al rinnovo pagando il bollettino inviato dalla Sepi per posta ordinaria nel corso del mese di maggio 2022, oppure recandosi presso gli sportelli della stessa Pisamo. Anche di quest'ulteriore proroga era stata data evidenza a mezzo stampa e sul sito istituzionale del Comune.

Da quanto emerso, tuttavia, le comunicazioni non hanno raggiunto tutti. Si sono inoltre presumibilmente verificati alcuni disguidi nel recapito dei bollettini a mezzo posta. Una situazione che, tenuto anche conto del periodo 'Covid' caratterizzato da continui rinvii dei termini di pagamento senza soluzione di continuità, ha portato a far sì che numerosi cittadini non adempissero nei tempi previsti al rinnovo dei permessi, vedendosi così recapitare numerose sanzioni.