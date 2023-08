E' stato pubblicato dal Comune di Castelfranco di Sotto il bando di assegnazione dell'incentivo economico individuale 'Pacchetto Scuola' per l'anno scolastico 2022/2023, finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili. Le domande dovranno essere trasmesse entro il 22 settembre.

Requisiti: iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali o iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (Ie FP) presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata; l’ISEE (in corso di validità) del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE minorenne nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore di 15.748,78 euro; residenza nel Comune di Castelfranco di Sotto, età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).

I requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%. I requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del bando. Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa ma a conservarla per successivi controlli ex-post da effettuarsi a carico del Comune titolare del procedimento.

Le domande per il pacchetto scuola dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale polifunzionale dell’ente, al seguente link https://castelfrancodisotto.simeal.it/sicare/benvenuto.php. L’invio della domanda dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24 del 22 settembre 2023.