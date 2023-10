E' stata pubblicata sull’Albo pretorio la graduatoria provvisoria del bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2023. Le domande ammesse sono state 177, quelle ammesse con riserva 28 e le escluse 32. "Come amministrazione abbiamo voluto dare un chiaro segnale di attenzione alle politiche abitative - spiega Giulia Guainai, assessore alle politiche abitative - stanziando risorse comunali per permettere l’apertura del bando affitti. Il tutto in un momento storico in cui il governo ha cancellato i due strumenti di contrasto alla povertà abitativa, decidendo di non stanziare risorse sui contributi affitti e morosità incolpevole e ignorando di fatto l’innegabile diritto alla casa come elemento di autonomia, indipendenza e autodeterminazione. Questo ha portato anche gli enti locali a dover gestire da soli, con i servizi sociali territoriali, una vera e propria crisi sociale con il rischio di non riuscire più a contenerla".

Gli ammessi con riserva e gli esclusi possono inoltrare opposizione entro le 23.59 del 30 ottobre, mediante invio di e-mail (contenente dichiarazione sostitutiva firmata corredata da un documento d'identità del richiedente) direttamente all'Ufficio Casa, all'indirizzo di posta elettronica socialecasa@comune.cascina.pi.it, indicando nell'oggetto: 'cognome e nome del richiedente - opposizione alla graduatoria provvisoria contributo affitto 2023'. L’opposizione deve contenere le motivazioni per le quali il soggetto ritiene errata la propria collocazione nella graduatoria provvisoria, eventualmente allegando la documentazione necessaria. Le opposizioni che perverranno oltre tale data di scadenza non saranno prese in esame.