Un pugno a chi sedava il litigio a Marina di Pisa: un denunciato, la vittima è un poliziotto

E' stato individuato il responsabile che nel fine settimana scorso, fra sabato e domenica, a Marina di Pisa, ha colpito al volto un 59enne livornese con un pugno davanti ad un locale, mandandolo all'ospedale. Quest'ultimo, un poliziotto fuori dal servizio, era intervenuto per sedare una lite fra una coppia, prima di essere raggiunto dal colpo a sorpresa del terzo soggetto.

Si sono quindi concluse le indagini della Polizia, che hanno portato alla denuncia dell'aggressore per il delitto di lesioni personali. Il 59enne, agente in servizio a Livorno vicino alla pensione, era intervenuto come privato cittadino, senza cioè qualificarsi come poliziotto.