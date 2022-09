Torna 'Puliamo il Mondo' a Vecchiano: iniziativa promossa da Legambiente

Sabato 1 ottobre a Vecchiano sarà di nuovo 'Puliamo il Mondo'. Appuntamento alle 9 al Ponte del Canale Bufalina, lato Aurelia Sud. L'evento è realizzato dal Comune di Vecchiano e Legambiente Pisa in collaborazione con Consorzio 1 Toscana Nord e Consulta Comunale del Volontariato. Titolo dell'appuntamento di sabato 1 ottobre 'Puliamo il Mondo. La Bufalina, il bosco e il canale'.

"La storica iniziativa di Legambiente compie trent'anni, e come ormai da più di venti anni il Comune di Vecchiano aderisce candidando per la terza volta un luogo particolarmente aggredito dall'abbandono dei rifiuti, la parte boscata della Bufalina e il suo canale" afferma il sindaco Massimiliano Angori. "Quest'anno la storica collaborazione con il Consorzio di Bonifica si arricchisce, perchè si sono unite due importanti iniziative nello stesso giorno: il 'Sabato dell'ambiente' del Consorzio e 'Puliamo il Mondo', e l'unione fa la forza e in campo ambientale ne serve tanta" aggiunge l'assessore all'ambiente Mina Canarini.

"Per il 2022, inoltre, Legambiente ha scelto una tematica di fondo che è quella di è creare un clima di pace, un tema importante che richiama subito alla mente lo scenario mondiale, ma può essere declinato nella vita quotidiana: se vuoi la pace, costruisci la pace dice un adagio importante. E allora noi proviamo a mettere un mattoncino, seppure piccolo su una parte di territorio di confine, come è la Bufalina, andando a fare pace con un pezzo di ambiente particolarmente fragile, togliendo rifiuti e portando persone che sabato sceglieranno di dedicare un po' del loro tempo e del loro fare, persone che si prenderanno cura. Ricordiamo come sempre, ai partecipanti, di portarsi guanti o pinze per la raccolta, mentre noi penseremo ai sacchi, al conferimento e smaltimento dei rifiuti raccolti" conclude l'assessore Canarini. Appuntamento sabato 1 ottobre alle 9 al Ponte del Canale Bufalina, lato Aurelia Sud. Tutti i dettagli sulla tradizionale di Legambiente su: https://puliamoilmondo.it/.