Aumenta l'offerta ristorativa per gli studenti universitari che frequentano il Dipartimento di Economia e Management in via Cosimo Ridolfi. Il Dsu Toscana ha annunciaton l'apertura di un nuovo bar-caffetteria. Gli utenti potranno accedere al punto ristoro alle stesse tariffe in vigore in tutte le mense a gestione diretta e indiretta del Dsu, con la gratuità applicata ai vincitori di borsa di studio.

Il servizio consente di affrontare la giornata con una ricca colazione, un buon caffè e tante altre soluzioni per qualsiasi momento della pausa. Un servizio mensa con un menù pizza e l'asporto di pasti refrigerati per una veloce consumazione composti da una varietà di primi, secondi e contorni caldi, piadine, piatti freddi, prodotti da pizzeria, insalatone con scelte vegetariane/100% vegetali, gluten-free.

Il 'Bar/Caffetteria' è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18; il servizio mensa sarà fruibile dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 14.30 mentre il servizio prelievi pasti da asporto refrigerati funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 17.