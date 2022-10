"Scegliere con consapevolezza": le prospettive lavorative dei giovani secondo l'Uip

Un numero sempre maggiore di aziende in Italia e nella provincia di Pisa ricerca figure tecniche da inserire in organico ma si scontra con la difficoltà di trovarne. Nel 2021, nella provincia di Pisa, 35 posti di lavoro su 100 offerti hanno rappresentato un problema per le imprese in cerca di candidati da assumere. Tra i motivi del divario tra domanda e offerta di lavoro c’è la scarsa (e talora stereotipata) informazione, per famiglie e studenti, relativa alle opportunità in termini di formazione e di prospettive offerte dagli istituti tecnici e professionali.

Con la volontà di orientare in modo corretto le famiglie e gli studenti, in base alle personali attitudini e vocazioni, l’Unione Industriale Pisana e la Camera di commercio di Pisa portano avanti il progetto 'Orientamento in uscita dalle Scuole Medie', del quale una parte importante è rappresentata dall’opuscolo 'Scuola-Futuro-Lavoro'. Si tratta di uno strumento che, ogni anno da cinque anni, in collaborazione con i principali istituti tecnici e professionali (e relativi dirigenti e docenti responsabili dell’orientamenti) della provincia di Pisa, mette a disposizione di studenti e famiglie l’offerta formativa e i dati sulle opportunità di occupazione e carriera in azienda.

Come emerge dai dati presentati nell’opuscolo, nel caso della provincia di Pisa, tra i titoli di studio più richiesti dalle imprese ci sono il Diploma (30%) e le Qualifiche professionali (24%) mentre le Lauree (13%) si trovano un passo più indietro. Tra le figure professionali maggiormente ricercate dalle imprese della provincia ci sono ingegneri, specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche, tecnici, ma anche operai e artigiani specializzati per i settori pelli-calzature, meccanica e edilizia, chimico-farmaceutico.

La quinta edizione del progetto è stata presentata lunedì 24 ottobre nella sede dell’Unione Industriale Pisana. Presenti, assieme agli studenti e ai docenti di alcune scuole medie e istituti tecnici della provincia di Pisa, anche imprenditori e rappresentanti delle istituzioni. Per Confindustria è intervenuto in collegamento Giovanni Brugnoli, vicepresidente per il Capitale Umano di Confindustria, che si è soffermato sul ruolo chiave dell’orientamento e del dialogo tra scuola e imprese: "Il periodo che stiamo vivendo presenta nei suoi molteplici temi la necessità di un comune denominatore, quello delle competenze di cui hanno bisogno le aziende. Per molti anni - ha detto Brugnoli - scuola e industrie non si sono parlate, adesso invece abbiamo creato un link strategico tra famiglie, docenti e mondo del lavoro, aprendo i cancelli delle nostre imprese. E' importante indirizzare i nostri ragazzi con una corretta formazione aderente ai loro talenti. La formazione è il vero ascensore sociale della nostra società".

"Con questo progetto, vorremmo contribuire a rivalutare la formazione offerta dagli istituti tecnici e professionali, non meno importante di quella offerta dai licei, e fornire alle famiglie uno strumento che possa aiutarli ad orientare in modo corretto le scelte dei ragazzi in base ad attitudini e vocazioni - commenta Patrizia Alma Pacini - Riteniamo che nel percorso di orientamento, che deve essere parte di quello didattico, occorra accompagnare gli studenti in percorsi che li sostengano nel compiere scelte consapevoli, che valorizzino le loro potenzialità, che possano far loro coltivare le proprie passioni e realizzare le loro aspirazioni. E' importante, fra l’altro, comunicare che le prospettive di carriera offerte dalla formazione tecnico scientifica degli IT e degli ITS sono elevate all’interno delle imprese pisane e non solo pisane".

"Scegliere avendo la consapevolezza di quali siano i percorsi formativi che danno maggiori possibilità di impiego, sapere quali sono le professioni più ricercate dalle imprese ma anche comprendere quali siano gli sbocchi professionali a seconda dell’indirizzo di studio prescelto è un elemento imprescindibile" commenta Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Alla presentazione sono intervenuti anche Alessandra Nardini, assessore regionale a Istruzione, Formazione e Lavoro, Sandra Munno, assessore alle Politiche socio-educative del Comune di Pisa, Cristina Martelli (Camera di Commercio Toscana NOrd-Ovest), Claudio Gagliardi, vicesegretario generale Unioncamere, Roberto Curtolo e Teresa Madeo dell’Ufficio Scolastico Regionale, Maria Giovanna Missaggia, dirigente scolastico Ipsia Pacinotti Pontedera, Alessandro Bonsignori, dirigente scolastico scuola media Fucini di Pisa, Sabrina De Santis, direttore Education & Training Federmeccanica, Gina Giani, presdiente Fondazione Talento all’Opera.