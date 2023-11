"I malviventi hanno sfondato il vetro di una finestra posteriore, angolo cieco per le telecamere che avevamo installato, ci hanno derubato del duro lavoro di una stagione già di per sé difficile. Hanno portato via i secchi già pieni di miele e poi, utilizzando i nostri secchi vuoti, hanno svuotato i maturatori con tutti i tipi di miele. Acacia, castagno, girasole, tiglio, millefiori... Un disastro! 20/30 quintali di miele portati via così. La produzione di un intero anno non c'è più. Siamo in ginocchio".

Con queste parole il titolare dell'Apicoltura La Valle Graziosa di Calci, Diego Bonanni, rende noto quanto avvenuto presso la propria azienda nei giorni scorsi. La disperata testimonianza è stata scritta su Facebook la mattina del 22 novembre, giorno in cui il furto è stato scoperto. Poi anche sulla raccolta fondi organizzata da Alessandro Controzzi sulla piattaforma GoFundMe, per dare la possibilità agli utenti di fare donazioni in soccorso dell'impresa. Ad oggi, 24 novembre, nel giro di 24 ore, sono stati conferiti oltre 1.400 euro su una previsione di 5mila (qua il link dell'inizitiva).

"Come sempre la solidarietà è tanta - prosegue nei commenti sul social l'azienda, ieri 23 novembre - ci aiuta e sprona a darci da fare. Grazie all'aiuto di Gianni abbiamo già sostituito almeno il vetro rotto. Stiamo ripulendo la mieleria dai vetri rotti e dal miele cosparso per tutto il laboratorio. Per quanto riguarda la produzione, andremo avanti con il miele già invasettato e quello che è rimasto in alcuni maturatori finché potremo e poi boh... Aspetteremo la produzione di giugno/luglio. Questa volta è dura davvero, ma in qualche modo ci rialzeremo... Grazie".