Rapinò la banca minacciando il direttore con la benzina: arrestato

Dopo una rapida indagine, la Squadra Mobile di Pisa ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del presunto autore della rapina avvenuta lo scorso febbraio ai danni di una banca in Piazza Manin, zona Piazza dei Miracoli.

Il fatto

Lo scorso febbraio le volanti erano intervenute dopo una chiamata al numero d’emergenza 112, ricostruendo sul posto la dinamica: un uomo era entrato nell'esercizio a volto scoperto, minacciando il direttore con una bottiglietta di benzina e un accendino. Le parole sarebbero state inequivocabili, precisa la Questura: "Questa è una rapina, sta calmo, nessuno si farà male. Questa è benzina, ho un accendino, mi dia i soldi". Ottenuta la somma di denaro presente in cassa, il sospettato è fuggito facendo chiudere dietro di sé le porte della banca.

Le indagini

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato le indagini nelle immediatezze del fatto. A pochi minuti dal delitto gli investigatori hanno iniziato a valutare gli elementi raccolti dai colleghi, fra cui testimonianze oculari e le immagini delle telecamere di sorveglianza, presenti sia in zona che all'interno alla banca. Dopo pochi giorni, l'uomo è stato identificato e la sua identità confermata: si è scoperto che, poco prima dell'assalto, l'indagato si è recato presso un distributore di benzina con uno scooter per riempire la bottiglietta utilizzata come minaccia, guidando poi lo stesso mezzo fino al luogo della rapina.

La ricostruzione, con tutti gli elementi raccolti, è stata valutata positivamente dalla Procura della Repubblica, che ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini preliminari l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in seguito eseguita dai poliziotti della Squadra Mobile.