Scuola: l'Asl revoca la quarantena di alcune classi disposta il 30 novembre

La ASL Toscana nord ovest informa di aver inviato una mail di revoca della quarantena alle famiglie degli studenti che ieri, 30 novembre, hanno ricevuto da parte dell’igiene pubblica un provvedimento di isolamento. La revoca è conseguente alla nuova circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione e della Sanità (0054914-30/11/2021-DGPRE-DGPRE-P) che di fatto ripristina il sistema di 'sorveglianza con testing'. Per consentire l’effettuazione dei tamponi previsti nell’immediatezza del contatto di caso (T0) e a 5 giorni (T5) dalla data della comunicazione del dirigente scolastico, verrà inviato ai destinatari il voucher, contenente le indicazioni, da utilizzare per l’effettuazione dei tamponi gratuiti in ambito scolastico.

La precedente circolare, del 29 novembre, disponeva la sospensione del programma di 'sorveglianza con testing' e introduceva la quarantena per tutti gli studenti di una classe dove si fosse verificato anche un singolo caso tra gli allievi e/o tra il personale scolastico.