Un negozio come nuovo, ristrutturato pensando alle esigenze di spesa quotidiana e con l'offerta di nuovi servizi per soci clienti. Il taglio del nastro del Coop.fi di Piazza Nenni, a Santa Croce sull'Arno, si è tenuto questa mattina, giovedì 21 settembre, alla presenza di Giulia Deidda, sindaco di Santa Croce sull’Arno, di Daniela Mori, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze e di Angela Bagagli, Presidente della Sezione soci Coop Valdarno Inferiore.

Il rinnovato Coop.fi si presenta come un ambiente accogliente, con un percorso di spesa semplice e veloce e un assortimento specializzato, in particolare sui reparti freschi dell'ortofrutta, della forneria, della gastronomia e della macelleria. La ristrutturazione è stata pensata anche per rinforzare la funzione di servizio del punto vendita: da novembre nell'ala ovest dell'edificio troverà spazio la Farmacia Comunale 2 che, oltre alla vendita di medicinali, offrirà al pubblico anche diverse altre attività tra cui i servizi di telemedicina, i servizi di autoanalisi e l’area Cup.

I lavori hanno riguardato l'adeguamento sismico e di efficientamento energetico, fra cui il nuovo impianto frigo, con centrale a CO2, più ecologica rispetto alla precedente. Inoltre tutti i banchi frigo sono stati rinnovati, con illuminazione a led e sportelli di chiusura per evitare la dispersione del freddo. Tra gli interventi più significativi quello sul rivestimento del tetto, che è stato completamente rinnovato e dove è stato installato un impianto fotovoltaico come misura di risparmio energetico e riduzione dell'impatto ambientale.

Orari e servizi

- Casse: 3 tradizionali, 2 salvatempo, 4 fai da te con assistenza del personale.

- Box informazioni all’ingresso del punto vendita, con possibilità di sottoscrivere la carta socio e servizio di prestito sociale.

Altri servizi: pagamento bollette e pagoPA, vendita carte regalo e ricariche telefoniche, accettazione buoni acquisto e buoni welfare, accettazione buoni pasto, servizi legati alla carta socio, attivazione carta Integra, resi e fatture.

- Aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 20.00, domenica 24 settembre dalle 8 alle 13.

Promozioni per l'apertura

Per i primi giorni dopo la riapertura, il punto vendita propone a soci e clienti alcune offerte e proposte speciali che potenziano la convenienza tipica del Coop.fi: il volantino, valido fino al 30 settembre, propone un pacchetto un pacchetto di prodotti freschissimi di ortofrutta, forneria, gastronomi e carni in promozione speciale solo nel Coop.fi di Santa Croce. Fra le offerte per l'apertura, dal 21 settembre al 21 ottobre, ogni 30 euro di spesa o multipli, aggiungendo 50 centesimi, si può ritirare un bicchiere IVV mentre dal 21 settembre al 4 ottobre, aggiungendo un centesimo allo scontrino, si riceve una comoda borsa spesa riutilizzabile (massimo una per carta socio).

Inoltre, fino al 25 ottobre 2023 i soci che richiedono la Carta spesa ricevono già al momento della richiesta 3.500 punti sulla propria carta socio o possono, in alternativa, scegliere in regalo due premi della collezione Kappa (beauty + accappatoio oppure borsone + telo oppure beauty + accappatoio). Nei primi giorni di apertura sarà predisposto un desk dedicato dove richiedere informazioni e attivare la carta Spesa in.