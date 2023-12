Pugnalarono a morte un loro connazionale: arrestati

Erano ricercati perchè destinatari di mandato d'arresto europeo emesso dalla Francia per il reato di omicidio volontario commesso in concorso lo scorso aprile a Épinay-sur-Seine, quando, assieme ad altri complici, avevano pugnalato mortalmente al petto un loro connazionale.



I due, cittadini pakistani, sono stati fermati nel pomeriggio del 1° dicembre dalla Polizia di Stato di Pisa, che, tramite rilievi fotodattiloscopici, ha appurato che erano proprio i destinatari del mandato di arresto.

Sono finiti in manette e messi a disposizione del presidente della Corte d’Appello di Firenze ai fini estradizionali.

Gli accertamenti effettuati dalla Squadra Mobile hanno consentito anche di appurare che i due, con nomi lievemente difformi, avevano manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale.