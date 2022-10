Ricercato da gennaio, scovato di notte a Cisanello: in carcere

Alle 21 di sabato 29 ottobre, in via Cisanello, una pattuglia della Squadra Volanti ha proceduto al controllo di un'auto con targa francese con due persone a bordo. Gli occupanti sono stati identificati per un cittadino tunisino 33enne, residente a Pisa, ed un suo parente 30enne residente in Francia. Da un controllo approfondito in banca dati il 33enne è risultato da ricercare dal 18 gennaio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, in quanto destinatario di ordine di carcerazione a seguito di condanna per fatti di droga.

Suo cugino invece è stato trovato in possesso di 6 grammi di hashish e pertanto segnalato come assuntore; inoltre, poiché sprovvisto di patente di guida, è stato

multato per guida senza patente, ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e portato via con il carro attrezzi. Entrambi sono stati accompagnati in Questura per la redazione degli atti: il 33enne al termine delle procedure è stato scortato in carcere, il 30enne è ritornato a casa a piedi.