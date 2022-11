Otto ricercatori del Dipartimento di Scienze veterinarie fra i più influenti al mondo nel loro settore

Otto ricercatori del Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa sono fra i più citati e influenti al mondo nel loro settore per il 2021. Si tratta di Mario Giorgi, Simone Mancini, Chiara Mariti, Angelo Gazzano, Francesca Mancianti, Filippo Fratini, Valentina Ebani e Fabrizio Bertelloni. Giunta alla terza edizione, la classifica mondiale del top 2% degli scienziati per settore è stilata annualmente dal professor John P. A. Ioannidis della Stanford University a partire della banca dati Scopus, un database bibliografico citazionale della casa editrice Elsevier. In particolare, per quanto riguarda le scienze veterinarie e delle produzioni animali, sono censiti 166.000 scienziati nel top 2% dei quali ci sono 98 ricercatori che afferiscono a centri di ricerca italiani, di cui otto appunto al dipartimento Scienze Veterinarie di Pisa.

"Si tratta di un risultato di tutto rilievo che in parte contribuisce a spiegare il fatto che il nostro dipartimento è salito nelle classifiche internazionali, siamo primi in Italia nell’ultimo QR ranking e inoltre in sede di valutazione ANVUR siamo rientrati tra i 350 dipartimenti di eccellenza consentendoci di concorrere alla selezione finale dei migliori 180 in Italia - afferma il professore Francesco Di Iacovo, direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Ateneo pisano - Il settore delle scienze veterinarie è in una fase di forte evoluzione nella società e nella ricerca. Saper cogliere domande e opportunità emergenti, tanto nel contesto locale quanto in quello internazionale, è di primaria importanza per lavorare bene e avere un impatto sulla società in un’ottica di One health-One welfare".