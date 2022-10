Sicurezza, l'appello dell'assessore Bonanno: "Auspico innalzamento di fascia della Questura di Pisa"

"Il nuovo Governo di centrodestra, appena insediato, è già al lavoro per far fronte a quelle che sono le drammatiche conseguenze della emergenza pandemica prima e della guerra in Ucraina dopo. Ma l’attenzione è certamente anche rivolta a quelle che sono le riforme ormai non più procrastinabili, quali, in particolare, quella del sistema giustizia per garantire leggi più severe, certezza della pena, modifiche alla struttura carceraria. E' necessario e doveroso che l’impegno quotidiano nel contrasto ai fenomeni di illegalità e microcriminalità trovi riscontro in un sistema in grado di dare risposte certe ed immediate e garantisca la dovuta sicurezza e tutela dei cittadini".

Sono questi i temi principali affrontati dall'assessore alla sicurezza del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, in una dichiarazione in cui sottolinea anche le necessità più urgenti che caratterizzano la città. "Molto è stato fatto dalla Giunta Comunale in carica - continua l’assessore - e certamente palesi sono i nostri sforzi quotidiani per assicurare al tessuto sociale, dal centro alle periferie, migliori condizioni di sicurezza e vivibilità. Abbiamo investito risorse per incrementare l’organico della Polizia Municipale, per potenziare i presidi e la presenza sul territorio dei nostri agenti per il contrasto allo spaccio e alla contraffazione delle merci, per implementare la rete della videosorveglianza, per la riqualificazione del territorio".

"Fondamentale la sinergia e collaborazione con le altre Forze di Polizia. E sotto questo aspetto non posso però esimermi dal constatare le difficoltà in cui versano le Forze dell’Ordine che, con le leggi che non hanno favorito il turn-over e i continui pensionamenti, purtroppo li costringono ad operare come una coperta troppo corta. L’impegno della seria politica sulla sicurezza che rappresento mi spinge a manifestare il mio supporto alle Forze dell’Ordine, consapevole che migliori risultati provengono oltre che da un coordinamento e sinergia tra le varie forze in campo anche e soprattutto da strumenti e organici adeguati" evidenzia Bonanno.

"Ecco perché come assessore alla sicurezza della città di Pisa reputo importante il mio intervento con l’auspicio di sensibilizzare gli organi competenti affinché si attivi la procedura dell’innalzamento di fascia della Questura che porterebbe un aumento di organico, consentendo una maggiore interazione sul territorio a garanzia della sicurezza di tutti i cittadini, grazie anche ad un sistema giudiziario garante della certezza della pena".

"Un impegno anche nella direzione dell’istituzione di un CPR in Toscana che consentirebbe - conclude l'assessore - nel rispetto degli accordi bilaterali, espulsioni più snelle e con meno aggravio per le Forze dell’Ordine interessate e dell’istituzione di un Osservatorio Permanente per la Sicurezza come strumento di ausilio delle rappresentanze sindacali delle forze dell’ordine e della polizia penitenziaria per fornire ulteriori elementi per meglio arginare le criticità ed a vantaggio di tutti i cittadini. Non farò mancare il mio contributo anche al fine di avere un carcere che, oltre ad assicurare la detenzione di chi delinque nel rispetto delle norme statali e comunitarie, garantisca soprattutto coloro i quali ogni giorno sono preposti al funzionamento del sistema carcerario. E con il nuovo Governo siamo nella giusta direzione perché sicurezza, giustizia e legalità costituiscono aspetti prioritari su cui sono riposti massimo impegno ed attenzione".