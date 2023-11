Sono in pagamento i contributi richiesti a titolo di rimborso a copertura delle spese sostenute per la frequenza ai centri estivi 2023 per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni. L’amministrazione comunale di Ponsacco, al fine di agevolare la frequenza dei centri estivi 2023, ha stanziato risorse economiche per un importo complessivo di 17.800 euro per contribuire con un rimborso a parziale copertura delle spese sostenute dalle famiglie.

"Un aiuto concreto alle famiglie di Ponsacco - hanno spiegato il sindaco Francesca Brogi e l’assessore all’istruzione Stefania Macchi - per mantenere l’equilibrio tra impegno lavorativo dei genitori e vita privata anche una volta finita la scuola. Crediamo che i centri estivi svolgano un’importante funzione educativa e sociale perché costituiscono dei momenti positivi e costruttivi per bambini e ragazzi, ore di condivisione e socializzazione al di fuori di quello che è il contesto scolastico. Grazie a tutti gli operatori e alle operatrici dei centri estivi che si impegnano, anno dopo anno, a mantenere alta la qualità dei servizi offerti".

Un intervento che riguarda oltre 100 famiglie di Ponsacco con 134 domande ricevute. Un rimborso che andrà a coprire circa il 42% del totale della spesa. I rimborsi ai richiedenti saranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato sul modulo di domanda a partire dai prossimi giorni. L’entità dell’importo da rimborsare è stato determinato applicando all’importo richiesto una decurtazione percentuale fino a esaurimento del budget disponibile. L’ufficio servizi educativi provvederà in questi giorni a inviare ai richiedenti le comunicazioni cartacee contenenti l’entità del rimborso riconosciuto.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi all’ufficio servizi educativi del Comune di Ponsacco: (tel. 0587/738349-347).