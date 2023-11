Servizi educativi, prorogato l'avviso per la richiesta di rimborso a centri estivi e doposcuola

È stato prorogato a lunedì 27 novembre il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il rimborso parziale dei costi di frequenza di centri estivi e servizi di doposcuola svolti nel Comune di Pisa del periodo giugno - dicembre 2023. L’avviso pubblico è rivolto alle famiglie con minori in fascia di età 3 -17 anni.

"Abbiamo ritenuto di prorogare i termini per favorire le famiglie che non avessero presentato in tempo utile la richiesta della misura, in linea con l’orientamento di questa amministrazione comunale di stare vicino e sostenere le famiglie in modo concreto e adeguato - spiega l’assessore ai Servizi educativi, Riccardo Buscemi - la misura per i centri estivi e il doposcuola è una opportunità di cui approfittare. Invito i ritardatari ad affrettarsi".

Il contributo massimo assegnato per ogni minore sarà di 300 euro. La domanda deve essere presentata per ciascun figlio partecipante. Per ogni minore dovrà essere presentata una sola domanda e potrà essere richiesto il rimborso sia per la frequenza dei centri estivi sia per la frequenza al servizio di doposcuola.

Per accedere ai contributi è necessario presentare apposita domanda on line al link: https://www.comune.pisa.it/it/ pagina/servizi-online-e-smart- del-comune-di-pisa

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di lunedì 27 novembre 2023.

Le informazioni possono essere richieste scrivendo alla mail campisolari@comune.pisa.it opp ure telefonando ai numeri 050 910711 (719 - 767 – 705), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e i pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.