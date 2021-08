Ripartenza delle attività di Uisp Pisa a settembre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Con il settembre l’Uisp Pisa si organizza per la ripartenza delle attività, una ripartenza che è un ritorno alla vita attraverso il gioco e lo sport. La parola ad Alessandra Rossi, Presidentessa del comitato UISP pisano. Quattro domande pragmatiche e quattro risposte realistiche, in vista della nuova stagione sportiva.

Ci sono dei reali segnali di ripartenza? Che prospettive ci sono per il prossimo anno?

Con la vaccinazione le speranza per la ripartenza del prossimo settembre sono più significative. Finalmente abbiamo una base per lavorare all’organizzazione delle attività e al coordinamento delle stesse. Naturalmente tutta l’attività si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli Covid 19 che l’Uisp nazionale con attenzione tiene costantemente aggiornati.

Perché UISP e cosa significa essere parte di questa rete?

Possedere la tessera UISP significa scegliere di condividere i valori etici che da sempre ci contraddistinguono. Significa essere popolari e contro ogni forma di discriminazione, ma anche riconoscere lo sport come diritto di cittadinanza e come risorsa per l’inclusione. Significa impegnarsi a promuovere la pratica sportiva nella sua accezione ludico-motoria, agonistica e non, con finalità formative e ricreative e attraverso questa pratica diffondere una cultura dei diritti, delle pari opportunità e del rispetto anche dell’ambiente

Cosa offre l’affiliazione UISP? Perché unirsi anziché andare per conto proprio?

Continueremo come sempre a mettere a vostra completa disposizione le nostre competenze, offrendovi servizi di consulenza amministrativa (grazie alla competenza dei nostri dirigenti e dipendenti), servizi di comunicazione (sotto il profilo pratico, inserendo gli eventi, le manifestazioni, le gare ecc. in un calendario condiviso con le principali manifestazioni UISP). Stiamo lavorando per organizzare una serie di corsi per le nostre Associazioni, perché la formazione diventa sempre più necessaria per acquisire le conoscenze e la preparazione richieste in questo momento di forti cambiamenti.

Quali sono i propositi del direttivo per l’anno venturo?

Un altro motivo che intendo sottolineare è quello di impegnarci per il prossimo anno sportivo per avere assolutamente un maggior contatto con le ASD affiliate al Comitato di Pisa. Per la nuova stagione sportiva, vista la crisi in atto, il nostro Comitato ritiene di prestare la massima attenzione ai costi di affiliazione contenendoli in maniera significativa, anche grazie alle misure messe in atto dal nostro Uisp Nazionale. Insomma non resta che mettersi in contatto. I nostri uffici saranno a disposizione dalla fine di agosto per tutte le informazioni relative al tesseramento, che comunque sarà operativo dal primo di settembre. Una buon inizio a tutt@!