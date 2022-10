Vecchiano celebra il suo 'figlio' più grande: riqualificati Palazzo Tabucchi e Passeggiata Tabucchi

Inaugurate, con una grande partecipazione di persone, nella mattina di sabato 29 ottobre a Vecchiano la facciata restaurata del Palazzo Tabucchi in piazza Garibaldi e la Passeggiata in onore del grande scrittore di origini vecchianesi, costituita da 7 tappe sparse per il borgo di Vecchiano, la prima ubicata presso lo Spazio Culturale Antonio Tabucchi. L’evento ha visto la partecipazione, oltre che dell’amministrazione comunale nelle persone del sindaco Massimiliano Angori e l’assessore alla cultura, Lorenzo Del Zoppo, della moglie di Antonio Tabucchi, Maria Josè de Lancastre e del presidente della Fondazione Pisa Stefano Del Corso. Hanno inoltre collaborato all’iniziativa l’associazione culturale Antonio Tabucchi e l’IC 'Daniela Settesoldi' di Vecchiano, presenti anche loro all’evento, e hanno portato il loro fattivo contributo la Filarmonica Senofonte Prato e l’associazione Attiesse Teatro Spettacolo. Gradita visita per l’occasione anche della neo senatrice Pd Ylenia Zambito.

"A 10 anni dalla scomparsa di Tabucchi, e nel consueto ricordo di Antonio che il Comune gli tributa in occasione del suo compleanno, è stata una vera emozione questa mattina poter inaugurare il restauro della facciata del Palazzo accanto al Municipio, palazzo dal cui balcone Tabucchi trasse spunto per il suo primo romanzo, Piazza d’Italia" ha affermato il Sindaco Massimilano Angori. "Sono stati eseguiti interventi per un importo complessivo di oltre 267mila euro, finanziati in parte con risorse comunali e in parte grazie a un cospicuo finanziamento ricevuto dalla Fondazione Pisa, che ringraziamo ancora una volta" aggiunge il primo cittadino.

Varie e significative alcune delle lavorazioni realizzate sull’immobile, che fu acquistato a marzo 2016 dall’amministrazione Lunardi, al costo circa di 290mila euro, tra cui: la realizzazione del cordolo perimetrale in acciaio e il montaggio delle strutture in legno della nuova copertura e il montaggio dei pannelli strutturali coibentati, che contengono membrana impermeabilizzante e listelli in legno per la ventilazione del tetto. L’immobile fa parte, a pieno titolo, della Passeggiata Tabucchi, che è stata inaugurata a seguire presso lo Spazio Tabucchi, dove è ubicato il primo pannello di questo percorso multimediale alla scoperta dell’opera letteraria del grande scrittore di fama internazionale. "Si tratta di luoghi fisici del nostro borgo, che diventano così luoghi dell’anima, resi vivi da una memoria che ci conduce alla scoperta della formazione del pensiero cosmopolita e democratico che era proprio di Antonio, e che ritroviamo nei suoi romanzi: lui si considerava un cittadino critico del mondo, e oggi, più che mai, la sua è una visione moderna con la quale possiamo provare a leggere il tempo complesso che ci troviamo a vivere" conclude Angori.

"Vecchiano è il luogo delle origini di Antonio Tabucchi ed è il luogo che fin da subito, con costanza e dedizione, attraverso giornate culturali di rilievo internazionale a lui dedicate, ne ha celebrato la memoria e le opere letterarie" ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Lorenzo Del Zoppo. "In 10 anni abbiamo dedicato ad Antonio Tabucchi 20 iniziative istituzionali, 30 gli ospiti di rilievo invitati a partecipare dalle nostre amministrazioni comunali per celebrare la memoria tabucchiana. Dopo 10 anni era necessaria un passaggio ulteriore verso la promozione di queste attività, e, grazie alla collaborazione dell’IC 'Settesoldi' di Vecchiano e dell’associazione culturale Antonio Tabucchi, siamo riusciti a lavorare in modo corale, seguendo un filo che collegasse materialmente tutti i luoghi della memoria di Antonio e mettendolo in atto su una piantina del nostro borgo".

"Di qui nasce questa Passeggiata, un’opera moderna che va ad impreziosire non solo lo Spazio Tabucchi, che già avevamo arricchito di immagini, di arte e di scultura grazie alle sinergie con le nostre eccellenze artistiche locali, ma tutto il borgo di Vecchiano che adesso ha un vero e proprio percorso guidato alla scoperta del nostro concittadino più illustre. Quello di oggi, dunque, è un vero e proprio traguardo, che noi vediamo come l’inizio di un nuovo viaggio in memoria di Antonio" conclude Del Zoppo.