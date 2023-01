Santa Croce: terminati i lavori sulla via Francigena in località Poggio Adorno

Sono terminati i lavori di riqualificazione del tratto della via Francigena che attraversa il territorio comunale santacrocese per circa 1 chilometro in località Poggio Adorno. Il progetto, redatto dall’Ufficio tecnico del Comune di Santa Croce sull’Arno, è stato interamente finanziato dal Ministero della Cultura attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020 per un importo complessivo di circa 80mila euro. L’obiettivo generale del progetto è stato quello di rendere ancora più sicura, per i cittadini e per i tanti escursionisti, la percorribilità del tracciato storico che si inserisce e attraversa una parte di territorio di particolare interesse paesaggistico ed ambientale caratterizzato dai boschi del Sistema Collinare delle Cerbaie che, per le sue biodiversità, è classificato come Sito d’Interesse Regionale (Sir).

I lavori hanno riguardato più aspetti della sicurezza del camminatore e nello specifico: il consolidamento del fondo calpestabile del percorso con una nuova regimazione delle acque e con la manutenzione della vegetazione che poteva nel tempo creare problemi di sicurezza; il consolidamento e la regolarizzazione morfologica della scarpata e la realizzazione dei drenaggi; la sostituzione della staccionata di protezione del camminamento sul lato della scarpata e la manutenzione della barriera stradale con ripristino della parte in legno deteriorata che separa il tracciato storico da via Comunale di Poggio Adorno. I lavori hanno riguardato anche l’installazione della specifica segnaletica di indicazione della rete escursionistica regionale.

"Siamo molto soddisfatti di aver contribuito alla riqualificazione di un seppur piccolo tratto di un tracciato che ci racconta, percorrendo 380 chilometri e attraversando 38 Comuni, la storia, la cultura e l’architettura della nostra regione - dichiara il sindaco Giulia Deidda e aggiunge - i dati del nuovo studio Irpet del 2021 con un effetto di 613mila presenze in più nel decennio 2009/2019 dimostrano l’impatto positivo della scelta di valorizzare e promuovere la via Francigena che ormai da anni Regione Toscana e Comuni hanno messo in campo. L’obiettivo che vogliamo continuare a perseguire è quello di poter ampliare anche sul nostro territorio una forma di turismo sostenibile e legato alla nostra storia e alla nostra cultura".