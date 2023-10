Infrastrutture, difesa del suolo, rigenerazione urbana: alla Provincia oltre 30 milioni di euro dal Pnrr

"Per il territorio della provincia di Pisa sono in arrivo dalla Regione Toscana risorse importanti pari a oltre 30 milioni di euro destinati a finanziare interventi su opere pubbliche, viabilità e difesa del suolo. Il finanziamento più cospicuo, 20 milioni di euro, è destinato al completamento dell'ospedale di Cisanello". E' quanto dichiara Andrea Pieroni, consigliere regionale PD, in merito alle risorse del Pnrr destinate al territorio pisano.

"Le altre risorse sono così ripartite sul territorio: oltre 6 milioni di euro per la viabilità tra Cisanello e Madonna dell’Acqua, circa 670mila euro per la ristrutturazione della residenza Fascetti in piazza dei Cavalieri, 4 milioni di euro per interventi di consolidamento delle arginature esistenti nel tratto finale del fiume Era. Questi finanziamenti provengono dal Fondo sviluppo e coesione, che per la parte gestita dalla Regione ammonta a circa 680 milioni di euro. In questi sono compresi anche 15 milioni di euro per l’edilizia residenziale pubblica, 10 milioni per la rigenerazione urbana e 22 milioni per la difesa del suolo".

"La Toscana investe sulle infrastrutture, sanità e difesa del suolo, che sono i pilastri di politiche che servono a garantire i diritti fondamentali dei cittadini e uno sviluppo economico nel segno della sicurezza delle comunità". "Una delle decisioni più importanti del mandato ispirata dalla Toscana diffusa e che punta alla modernizzazione infrastrutturale della Toscana": l’ha definita così il presidente della Regione Eugenio Giani la delibera approvata dalla Giunta e prevista dal decreto legge 124 del 19 settembre che fissa la procedura dei Fondi di sviluppo e coesione che in Toscana vale poco più di 1 miliardo, di cui il 40% gestito dal Ministero attraverso gli enti statali (Anas, Ferrovie, Autorità portuali) e il 60 per cento dalla Regione in concertazione con il Governo.

"E’ il senso di una strategia di valorizzazione infrastrutturale della Toscana - ha detto Giani - che accanto al Pnrr e ai Fondi europei, è quella più estesa e forte e mi fa piacere che come giunta l’abbiamo condivisa". Toccherà ora al Ministero esaminare gli interventi in un tavolo che si concluderà con un accordo per la coesione fra il governo e la Regione.