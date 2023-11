Lavori di manutenzione non rimandabili: l'Aoup posticipa al 2024 gli interventi agli occhi

Le necessità di manutenzione del blocco operatorio situato al primo piano dell'Edificio 30 dell'ospedale Cisanello non possono più essere rimandate. E' questa la motivazione che sta alla base della posticipazione ai primi mesi del 2024 di tutti gli interventi chirurgici non urgenti e programmati nelle ultime settimane del 2023. Lo si apprende dall'edizione di due giorni fa de Il Tirreno, in seguito alla segnalazione di un cittadino residente a Santa Maria a Monte che, dopo essersi sottoposti all'intervento alla cataratta di un occhio, ha visto spostare l'operazione calendarizzata per l'altro occhio al 2024.

L'uomo ha chiesto spiegazioni alla direzione dell'Azienda, preoccupato dal tempo che trascorrerà tra un'operazione e l'altra: generalmente, infatti, i medici consigliano di sottoporsi al doppio intervento entro e non oltre un mese di distanza. Di mezzo però si è messa la necessità di alcuni lavori alle sale operatorie dell'Edificio 30 che, come si apprende dalle pagine del quotidiano locale, non possono più essere ritardati. La manutenzione dovrà essere improrogabilmente terminata entro la fine del 2023, ecco spiegato il motivo per cui tutte le operazioni non urgenti sono stati riprogrammate nei primi mesi del 2024: le sale operatorie che resteranno in funzione entro la fine dell'anno accoglieranno gli interventi di emergenza-urgenza di tutte le specialistiche.

Al paziente preoccupato per la dilatazione dei tempi tra un intervento alla cataratta e l'altro, l'Aoup ha assicurato che la rimodulazione dell'operazione non porterà a conseguenze negative dal punto di vista clinico, poiché nel caso di persone anziane con patologia non grave la progressione è lenta. La cataratta infatti è una malattia che in più del 95% dei casi è associata all’invecchiamento e viene, perciò, detta senile.