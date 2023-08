Volterra, controlli stradali: fermata una persona ubriaca al volante

I Carabinieri della Compagnia di Volterra, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo svolto lungo le principali arterie della Val di Cecina e nei pressi delle località di spaccio, hanno denunciato una persona, con conseguente ritiro della patente di guida, che si era messa al volante dell’autovettura con un tasso alcolemico risultato più del doppio di quello consentito.

I militari, inoltre, nel corso del servizio hanno complessivamente controllato circa 40 veicoli ed identificato circa 50 persone, procedendo al sequestro amministrativo di un’auto e di uno scooter, rispettivamente per mancanza di copertura assicurativa e trasporto del passeggero senza casco, alla revoca di una patente di guida con fermo amministrativo del veicolo poiché la patente del conducente è risultata sospesa. Sono state, infine, segnalate 7 persone alla Prefettura competente come assuntori abituali poiché trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente.