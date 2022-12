Ritrovato il furgone della Canottieri Pontedera: era stato abbandonato a San Giuliano Terme

Nel pomeriggio di martedì 6 dicembre, con l’ausilio di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della polizia e di una pattuglia della polizia municipale, si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a prevenire i fenomeni di microcriminalità e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio sono state identificate 41 persone, effettuati 2 posti di controllo e controllati 27 veicoli.

Nel corso del servizio una pattuglia della Squadra volanti ha rinvenuto in via De Chirico a San Giuliano Terme il furgone Fiat Ducato, risultato essere provento di furto in danno della società Canottieri di Pontedera. I poliziotti hanno sottoposto a sequestro il mezzo per i rilievi della Polizia scientifica, consegnandolo nella mattinata di mercoledì 7 dicembre al responsabile della società pontederese.