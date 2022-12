Rizieri festeggia 60 anni di attività

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Correva l’anno 1962 quando dall’intuito di Nara e Rizieri nasceva in Via Garzella 56 (a Cascina) l’attività commerciale che avrebbe preso il nome di quest'ultimo: forza di volontà, convinzione dei propri mezzi ed attenzione alle esigenze dei clienti furono i punti di forza della giovane coppia che con caparbietà seppe ritagliarsi un ruolo importante nella propria comunità. Sempre in Via Garzella 56 da 60 anni, l'attività si è sviluppata nel tempo, soprattutto da inizio anni ‘90 con il subentro del figlio Stefano e della moglie Paola, che hanno proiettato l’attività in una nuova dimensione: a seguito di un totale restyling dei locali, l’ampliamento dei settori merceologici ha portato all’apertura di un secondo fondo commerciale a pochi metri da quello principale. Le grandi sfide del nuovo millennio hanno poi testato la solidità dell’attività, che si è proposta con continuità come punto di riferimento non solo per la zona ma per l’intera Provincia, aprendosi anche ai servizi e non solo alla vendita dei prodotti. In questo anno di “nozze di diamante” i ringraziamenti di Paola e Stefano vanno a tutti i clienti che da anni sostengono il loro lavoro e che con la loro fiducia hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo.