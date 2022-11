Ruba un monopattino dal giardino di un privato: era gravato dal foglio di via obbligatorio

I Carabinieri di Pisa hanno denunciato un uomo per furto e inosservanza del foglio di via obbligatorio dal comune capoluogo, ieri 13 novembre. Nello specifico, partendo da una segnalazione di un residente, i militari hanno rintracciato la persona ritenuta responsabile di aver portato via, dall'interno di un giardino di un'abitazione privata, un monopattino elettrico del valore di circa 600 euro. Una volta bloccato il presunto ladro, il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

A seguito di ulteriori controlli, i Carabinieri hanno accertato che lo stesso soggetto è gravato alla misura del foglio di via obbligatorio dal comune di Pisa per tre anni. E' quindi scattata l'ulteriore denuncia per non aver rispettato le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.