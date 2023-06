Marina di Vecchiano, paura per due turisti inglesi che non riescono a tornare a riva: salvati

E' terminata con un lieto fine l'operazione di salvataggio avvenuta oggi, 16 giugno, sul litorale di Marina di Vecchiano, dove due turisti inglesi, che non riuscivano a tornare a riva a causa della corrente, sono stati tratti in salvo dai bagnini dell'Oasi Zero, scongiurando così il peggio.

"Il sistema di sicurezza a Marina di Vecchiano, messo a punto grazie alle risorse comunali e la perfetta sinergia con le strutture del litorale, continua ad assicurare una estate in sicurezza sulla nostra costa - sottolinea il sindaco Massimiliano Angori - grazie ancora agli assistenti al salvataggio".