Torna il Sant'Anna Business Game: multinazionali e start up lanciano la sfida a 70 studenti

Ritorna il Sant’Anna Business Game con l’edizione 2023: due giorni di incontro a Pisa, dalla mattina di venerdì 24 al pomeriggio di sabato 25 novembre, tra aziende di successo e 70 tra studentesse e studenti universitari di alto merito, di diverse nazionalità. Il ritrovo è fissato alla Scuola Superiore Sant'Anna per partecipare all’evento organizzato da JEBE, la Junior Enterprise fondata da allievi e allieve della Scuola Superiore Sant’Anna.

Il Sant’Anna Business Game vede sfidarsi, in team, le 70 tra studentesse e studenti per risolvere le sfide proposte dal management delle aziende sponsor e sostenitrici, creando un ponte tra mondo delle imprese e della formazione universitaria. I 70 partecipanti, studentesse e studenti di lauree triennali e magistrali, provengono da tutto il mondo (Italia, India, Germania, Belgio, Francia per citare i paesi più rappresentati) e afferiscono a differenti settori disciplinari, dal management all’ingegneria informatica, passando per la psicologia e la finanza.

L’evento continua a rappresentare un’occasione di rilievo che, dalla comunità accademica della Scuola Superiore Sant’Anna, si estende al tessuto economico toscano, favorendo l’incontro tra aziende di diverso dimensionamento (multinazionali o dal forte radicamento territoriale) e università; grazie alla collaborazione tra allievi e allieve che hanno promosso la nascita di JEBE con docenti della Scuola Superiore Sant’Anna, in particolare dell’Istituto di Management.

In occasione del Sant’Anna Business Game, il management delle aziende sponsor e sostenitrici presenta a studentesse e studenti quelle tipiche situazioni che si vivono di solito in azienda. In questo modo chi ancora studia all’università ha la possibilità di conoscerle, imparando ad affrontarle grazie al lavoro in squadra. Il Sant’Anna Business Game offre anche la possibilità di entrare in contatto diretto con chi seleziona le risorse umane delle aziende sponsor e sostenitrici: i partecipanti che, sulla base del rispettivo curriculum, rispondono meglio alle esigenze dell’impresa, possono così farsi conoscere e iniziare a valutare offerte di tirocinio se non di lavoro.

Gli sponsor e i sostenitori principali del Sant’Anna Business Game sono due multinazionali, Bain&co. e Generali. Nel loro caso, i premi delle sfide proposte dal rispettivo management, assegnati a tre partecipanti, consisteranno proprio nell’accesso privilegiato alla selezione per un tirocinio in Bain&co. e nella visita nella sede dell’azienda, per Generali. Tra i sostenitori del Sant’Anna Business Game Redbull Italia che con i suoi drink fornirà l’energia necessaria per i due giorni di Sant’Anna Business Game. Sostengono l’evento anche realtà toscane, come Ecosum, start-up di merchandising, improntata alla sostenibilità, con sede a Firenze.