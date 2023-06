Castelfranco: pochi giorni alla scadenza del bando per la mobilità negli alloggi Erp

Mancano pochi giorni alla chiusura del Bando per la mobilità alloggi ERP. Si informano gli assegnatari di Edilizia Residenziale Pubblica interessati al cambio alloggio che è possibile inviare la domanda entro il 30 giugno. Possono presentare domanda i cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni:

- titolarità di assegnazione ordinaria di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

- assenza di una condizione di morosità nel pagamento dei canoni di locazione e delle quote accessorie per servizi, salvo quanto previsto nel bando;

- possesso dei requisiti previsti per il mantenimento del diritto di assegnazione

Si invita a prendere visione del bando pubblicato sul sito dell'ente: www.comune.castelfranco.pi.it. Le domande (sempre scaricabili sul sito) potranno essere consegnate all’Ufficio URP previo appuntamento telefonico. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9-13, martedì e giovedì ore 15-17. Oppure inviate con posta elettronica certificata: comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it

La graduatoria si formerà tenendo conto delle domande pervenute esclusivamente entro il 30 giugno. Per le raccomandata farà fede il timbro postale. Per i cittadini che avessero presentato richiesta di mobilità prima dell’apertura del bando, devono necessariamente presentarla di nuovo, con l’apposito modello. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio URP - tel. 0571.487350 - urp@comune.castelfranco.pi.it.