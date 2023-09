Giornata di mobilitazione all'aeroporto di Pisa. Venerdì 29 settembre si terrà infatti la seconda azione di sciopero nazionale dei lavoratori del settore handling. "Il contratto - sottolineano Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Ugl Toscana - deve essere rinnovato dopo troppi anni in cui le condizioni dei lavoratori sono peggiorate. Organici che dopo la pandemia si sono ridotti di tantissime unità rendendo sempre più complicato lo svolgimento di tutte le attività di gestione e di sicurezza dei voli. Un settore che sta superando i numeri del periodo prepandemia in termini di passeggeri. Compagnie aeree che chiedono sempre maggiori servizi, ai lavoratori del settore, chiedendo tariffe sempre più basse".

"Tutto questo - proseguono i sindacati - evidenzia la improrogabile necessità di rinnovare un contratto che aumenti i salari dei lavoratori, definisca migliori condizioni di lavoro, garantisca un turnover capace di rispondere alle esigenze del settore, riporti i carichi di lavoro a livelli accettabili, riporti negli aeroporti un clima di serenità e sicurezza per lavoratori e passeggeri".

Per questi motivi, per il rinnovo del contratto nazionale del settore handling aeroportuale, i lavoratori sciopereranno per l'intera giornata del 29 settembre. Dalle ore 10 alle ore 11:30 si svolgerà un presidio davanti all’aeroporto di Pisa.