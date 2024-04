Sciopero nazionale di Cgil e Uil: possibili disagi nella raccolta rifiuti

Per la giornata di giovedì 11 aprile, le segreterie confederali Cgil e Uil hanno proclamato uno Sciopero Generale Nazionale di quattro ore. Le motivazioni, scrivono i sindacati, sono "chiedere maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, salari e pensioni dignitosi e una riforma fiscale all’insegna dell’equità e della giustizia".

Geofor, in una nota, si scusa coi cittadini e con le amministrazioni comunali per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi sui territori serviti. Assicura comunque che verranno garantiti i servizi minimi essenziali. In vista dello sciopero, l'azienda consiglia comunque di esporre i rifiuti della raccolta “porta a porta” secondo il calendario previsto, tenuto conto che non è possibile prevedere il tasso di adesione allo sciopero stesso.

Se la raccolta non venisse effettuata e non essendo possibile calendarizzare puntualmente eventuali recuperi, gli utenti sono pregati di ritirare comunque il contenitore/sacco, per poi esporlo nel passaggio successivo previsto dal calendario per il materiale da conferire.