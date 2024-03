Sono ore di appresione per una donna di 60 anni, dispersa in località Padule di Bientina, in prossimità della SP3. Dalle 17.30 di ieri, 19 marzo, sono in corso le ricerche, attivi i Vigili del Fuoco di PIsa con unità cinofile e piloti con il drone. Le operazioni, anche in serata, si sono estese nelle acque del Canale Imperiale di Bientina, dove i Nuclei Sommozzatori di Livorno e Firenze si sono alternati con ricerche sia in acqua che strumentali. Sul posto i Carabinieri di Bientina e molteplici squadre di volontariato. Nelle prime ore di questa mattina, nella speranza di ritrovare la donna, è stato attivato un elicottero proveniente da Arezzo.