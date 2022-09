Montopoli Valdarno, sei nuove telecamere per controllare le auto

Sono state installate sei nuove telecamere 'intelligenti' in grado di leggere le targhe dei veicoli in entrata a Montopoli Valdarno e in uscita. "Un obiettivo che rientra nel programma dell'amministrazione - commenta il sindaco Giovanni Capecchi - personalmente ritengo che sia un'esigenza importante, un controllo attento di quelle che sono le strade e le vie di accesso a Montopoli. Sono sicuro che le telecamere saranno uno strumento utile alla nostra Polizia Municipale e alle forze dell'ordine per individuare i veicoli che transitano sul territorio".



L'obiettivo è aumentare la sicurezza dei cittadini e garantire il controllo dei principali accessi sul territorio comunale. "Le immagini - spiega la comandante della Municipale Susanna Pisanò - servono a individuare anche i veicoli utilizzati per la fuga in caso di reati commessi a Montopoli o nei comuni limitrofi. Immagini spesso richieste e utilizzate dalle forze dell'ordine, preziose nel caso in cui la fuga avvenga a seguito di un sinistro stradale. Un passo avanti importante che ci permette di garantire un maggior controllo del territorio".



Le telecamere coprono l'ingresso e l'uscita da San Romano, l'accesso alla superstrada FiPiLi, alla frazione di Casteldelbosco e il centro storico di Montopoli. A breve saranno in grado di riconoscere anche i veicoli sprovvisti della copertura assicurativa e della revisione. In quel caso l'occhio comunicherà i dati alla Municipale che provvederà a fermare i veicoli identificati grazie alla lettura della targa.