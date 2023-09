Nella mattina di venerdì 22 settembre una delegazione di Fratelli d’Italia, costituita dal consigliere regionale Diego Petrucci, il capogruppo a Pisa Maurizio Nerini e il consigliere comunale componente della prima commissione Elena Del Rosso, ha fatto un sopralluogo all’aeroporto di Pisa per verificare l’avanzamento dei lavori di ampliamento.

"Oggi siamo tornati all’aeroporto 'Galilei' dopo l'inaugurazione dell’inizio dei lavori di ampliamento alla quale partecipò in pompa magna anche il presidente Eugenio Giani. L'inaugurazione è datata marzo 2022, vale a dire esattamente 18 mesi fa, e oggi dobbiamo constatare che purtroppo non è cambiato niente. All'interno dell'aerostazione non è stato fatto nessun tipo di intervento, non abbiamo registrato alcun tipo di miglioria da nessun punto di vista e la situazione continua ad essere fortemente critica. Anche oggi in un giorno qualsiasi, a conclusione della stagione estiva e con un traffico passeggeri non eccessivo, in particolare nell'area tra il check-in e le partenze. Questa struttura è ancora del tutto inadeguata alla vocazione del nostro aeroporto che è uno scalo internazionale. Vogliamo avere delle garanzie sull’andamento dei lavori e risposte chiare e puntuali sui tempi di esecuzione del Masterplan e sulla attuale validità ed efficacia dello stesso" dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci.

"E' incomprensibile lo stallo dei lavori di ampliamento dell’aeroporto - ha spiegato il capogruppo Maurizio Nerini - Non è un problema finanziario visto che i soldi sono entrati alla società: il 72% del totale dei passeggeri di Toscana Aeroporti è passato da Pisa e lo scalo ha registrato un più 19% di passeggeri rispetto allo scorso anno. La società non può neanche imputare niente al Comune visto che l’amministrazione ha fatto i lavori necessari già da tempo". "In qualità di architetto ho chiesto di vedere i progetti del Masterplan - ha detto il consigliere Del Rosso - i tecnici ci hanno dato appuntamento tra 15 giorni. Ci ha stupito apprendere che non ci sia un cronoprogramma".