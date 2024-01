Volterra: servizi Cup e prelievi del sangue sospesi martedì 23 gennaio

Martedì prossimo, 23 gennaio, il Cup di Volterra resterà chiuso per consentire un intervento di aggiornamento e sostituzione degli apparati informatici, intervento necessario per migliorare e rendere più efficienti i servizi resi ai cittadini.

Saranno pertanto temporaneamente sospesi i servizi di prenotazione, riscossione, scelta medico, rilascio esenzioni e attivazione tessera sanitaria.

Solo per esigenze improcrastinabili riguardanti le attività amministrative di sportello, gli utenti possono a scrivere a sportellivaldera@uslnordovest. toscana.it, dato che i servizi della Valdera non sono coinvolti in questi lavori di aggiornamento.

Martedì 23 gennaio non sarà neanche possibile effettuare i prelievi del sangue (sulla piattaforma 'Zerocode' non è possibile prenotarli per tale giornata).

Sono comunque garantiti i prelievi del sangue urgenti rivolgendosi agli infermieri della Casa della Salute di Volterra, in Borgo San Lazzero 5.