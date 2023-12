Sosta selvaggia a I Passi: corsa dell'autobus bloccata

Autolinee Toscane presenterà denuncia per interruzione di pubblico servizio nei confronti dell’automobilista proprietario della vettura che, parcheggiata in sosta vietata, ha bloccato un bus impedendo lo svolgimento del servizio di TPL.

Il fatto è accaduto domenica 17 dicembre intorno alle 17 tra via Cuoco e via De Sanctis a Pisa. A causa dell’auto in sosta vietata il bus della Linea Urbana 4 è rimasto bloccato e non ha potuto raggiungere il capolinea del quartiere I Passi.