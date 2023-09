Uno spazio aperto ai giovani, in particolare delle scuole medie, dove incontrarsi, esplorare, imparare e divertirsi. E' al via Space Youngle, a disposizione di ragazzi e ragazze ogni sabato dalle 15 alle 17 nei locali comunali di via della Propositura 3, grazie ad un progetto attivato dal Comune con l’Associazione Bambini e Bambine in Movimento.

"Già da qualche anno - commenta Valentina Ricotta, vicesindaco con delega alle politiche giovanili - portiamo avanti questo progetto che riteniamo rappresenti un’opportunità per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze che, in previsione dell'inizio della stagione invernale, spesso non hanno un posto dove incontrarsi. Nei locali dello Spazio Giovani nell’Ex Cardinale Maffi, tra l’altro riqualificati di recente dai ragazzi stessi, ogni sabato pomeriggio saranno presenti dei giovani educatori, in grado di accompagnare i ragazzi e le ragazze nelle loro attività ed interessi. Il progetto rientra nel solco delle iniziative portate avanti dall’amministrazione comunale di educazione al confronto, alla crescita collettiva e al dialogo tra pari, anche per prevenire e contrastare i fenomeni di disagio giovanile".

All’interno di Space Youngle i giovani calcesani troveranno una vasta selezione di giochi da tavolo, una zona lettura dove potersi rilassare e approfondire le tematiche di maggior interesse per la loro età, nonché uno spazio di discussione, dove condividere idee, opinioni e progetti.