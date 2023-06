Spazzamento sulla Tosco-Romagnola: giorni e orari, attenzione alle multe

Il Comune di Cascina informa la cittadinanza che da lunedì 3 luglio 2023 verranno potenziati i controlli della Polizia Municipale sulla via Tosco-Romagnola, consistenti nella verifica del rispetto dei divieti di sosta, nei giorni e orari sotto riportati, al fine di consentire un più agevole ed efficace spazzamento meccanizzato della viabilità interessata. "Raccomandiamo la massima collaborazione ai cittadini per poter svolgere il servizio nella maniera più efficace e meno impattante per il traffico cittadino", è l’invito dell’assessore all’ambiente Paolo Cipolli.

Lo spazzamento sarà dunque effettuato nei seguenti orari: lunedì dalle 6 alle 8 via Tosco-Romagnola lato nord (da San Benedetto fino al confine con il Comune di Pisa); giovedì dalle 6 alle 8 via Tosco-Romagnola lato sud (dal confine con il Comune di Pisa fino a San Benedetto); sabato dalle 6 alle 7 via Tosco-Romagnola lato sud (da San Benedetto fino al confine con il Comune di Calcinaia); sabato dalle 7 alle 8 via Tosco-Romagnola lato nord (dal confine con il Comune di Calcinaia fino a San Benedetto).