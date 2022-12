Centro storico, debuttano le spazzatrici elettriche: pulizia meno rumorosa e meno inquinante

E' entrata in funzione nella mattinata di martedì 6 dicembre nel centro storico di Pisa la prima spazzatrice ecologica a propulsione elettrica per la pulizia di aree pedonali del centro. A presentarla, già in azione in vicoli, piazzette e marciapiedi del quartiere San Martino, l’assessore all’ambiente del Comune di Pisa Filippo Bedini, insieme a Simone Pucci, responsabile dei servizi ambientali di Geofor, ai tecnici di Ufficio Ambiente e Geofor e agli operatori ambientali che hanno dato prova del funzionamento del nuovo mezzo.

Il mezzo di ultima generazione è una spazzatrice ad alimentazione ed azionamento completamente elettrici specializzata per l’igiene urbana delle aree del centro storico: non adopera combustibili come benzina o gasolio, ma è alimentato totalmente a batteria, andando ad annullare così l'inquinamento, ma anche riducendo gli aspetti acustici e sonori derivanti dai normali motori a scoppio. Tramite un sistema di spazzole rotanti ed aspirazione, permette la pulizia di ampie superfici (operatività è di 5000 metri quadrati per ora di superficie spazzata, con autonomia fino a 5 ore) ed è ideale per lo spazzamento di marciapiedi, aree pedonali, parcheggi e qualsiasi area di piccole e medie dimensioni. E' guidata da un solo operatore a seguito. Le dimensioni sono di circa 2 metri di lunghezza e 1,25 metri di larghezza.

La macchina da oggi andrà ad operare quotidianamente secondo un calendario predefinito in vicoli e aree pedonali del centro storico sia di Tramontana che di Mezzogiorno, dove attualmente è difficoltoso o impossibile transitare con le tradizionali spazzatrici a causa della larghezza del vicolo. Il servizio sarà quindi potenziato e si svolgerà in aggiunta all'attuale servizio manuale.

"Cura del dettaglio coniugata all’innovazione tecnologica - dichiara l’assessore all’ambiente Filippo Bedini - Questo il senso dell’introduzione di questi nuovi macchinari all’interno del sistema di igiene urbana del centro storico di Pisa. I mezzi sono pensati per essere utilizzati nei vicoli e nelle zone più difficili da raggiungere con la normale spazzatrice, in maniera di migliorare il servizio di igiene urbana dei quartieri del centro storico, con un servizio che pensato per non inquinare e ridurre l’impatto acustico, quindi a vantaggio dell’ambiente e dei cittadini".

"Sono due le motoscope elettriche acquistate da Geofor in linea con la decisione condivisa con il Comune di Pisa - spiega Simone Pucci di Geofor - mirata a porre maggiore attenzione nella qualità del servizio di igiene urbana nel centro storico, ma focalizzata anche sull’obiettivo di arrivare a sostituire man mano le attrezzature a carburante tradizionale, iniziando un percorso di riduzione dell’impatto ambientale. I mezzi, dotati di una ricarica veloce, consentono inoltre un'agilità migliore nel raggiungere in maniera capillare determinate aree, oggi coperte da spazzamento manuale, con una maneggevolezza e una qualità in grado di assicurare migliori risultati in termini di pulizia e una maggiore ottimizzazione del lavoro".