Sperimentazione viabilità sul lungarno Mediceo: prorogata per il mese di febbraio

E' stata prorogata per un altro mese, fino a fine febbraio, la sperimentazione della nuova viabilità tra lungarno Mediceo, Ponte della Fortezza, via Santa Marta e via Garibaldi partita lo scorso 9 dicembre e confermata fino a fine gennaio. La Polizia municipale di Pisa ha emanato una nuova proroga dell’ordinanza che prolunga fino al 29 febbraio l’attuale viabilità, sperimentata dall’amministrazione comunale di Pisa per provare a snellire il traffico nella zona centrale tra via Garibaldi e Lungarno Mediceo con l’introduzione di due nuove rotatorie.

Rimangono quindi invariate fino al 29 febbraio tutte le modifiche al traffico applicate in via sperimentale:



- istituzione doppio senso di circolazione in via Santa Marta, limitatamente al tratto tra Lungarno Mediceo e via Garibaldi;

- istituzione di rotatoria alla intersezione tra via Santa Marta e Lungarno Mediceo;

- istituzione di rotatoria alla intersezione tra via Santa Marta e via Garibaldi;

- inversione del senso di marcia (in senso orario) in piazza San Silvestro, limitatamente alla piazza propriamente detta;

- inversione del senso di marcia (in senso antiorario) nello slargo, facente parte di piazza San Silvestro, d’unione con via Santa Marta;

- spostamento della pista ciclabile da ovest verso est, con mantenimento degli stalli auto su quel lato (attigui alla pista ciclabile).