Al Centro San Zeno lo Sportello informativo sull’accoglienza familiare

Dal 7 febbraio apre lo Sportello informativo sull’accoglienza familiare, presso il Centro Polivalente di San Zeno, in via San Zeno 17 a Pisa. Lo sportello sarà aperto il lunedì mattina (dalle 10 alle 12) ed il mercoledì pomeriggio (dalle 16,30 alle 18,30), per consentire ai cittadini di ricevere informazioni sull’istituto dell’affidamento familiare, un sostegno fondamentale che molti possono offrire a bambini e ragazzi in difficoltà. Tutti i cittadini adulti possono contattare lo sportello per ricevere informazioni, chiarire dubbi e conoscere il mondo dell’affidamento familiare che è aperto a famiglie, coppie e singoli che desiderano dare una mano ai minori in difficoltà.



Talvolta i bambini e i ragazzi hanno bisogno di adulti che li accolgano e li accompagnino in una crescita serena per il tempo necessario in cui la loro famiglia possa superare le difficoltà contingenti. Ci si può rivolgere allo sportello per ricevere le prime informazioni sull’argomento ed eventualmente per essere poi indirizzati al Centro Affidi. L’affido familiare, dopo il momento informativo, prevede infatti un percorso di formazione e una successiva fase di conoscenza più approfondita con gli operatori specializzati. Spetta a questi ultimi, in particolare, chiarire agli aspiranti genitori affidatari quali siano i loro compiti e su quali risorse professionali e materiali possano contare.



Lo sportello è gestito da volontari dell’Associazione Famiglia Aperta che, da oltre 30 anni, si impegna per sostenere i minori e le famiglie affidatarie nell'area pisana, in collaborazione con il Centro Affidi Il Girasole della SdS di Pisa, che si avvale di un’equipe multidisciplinare: assistenti sociali, educatrici professionali, psicoterapeuta.



È possibile contattare lo sportello attraverso la pagina Facebook o al numero +39 338 1500691 o e-mail presidenza@famigliaaperta.it, anche per prendere un appuntamento.