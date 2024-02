Calci: lo Sportello Ambiente raddoppia l’orario di apertura

Lo Sportello Ambiente di Geofor, attivato lo scorso anno nei locali della biblioteca comunale, raddoppia il suo orario di apertura al pubblico per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Da venerdì 1° marzo e fino al 30 giugno, sarà aperto anche il venerdì pomeriggio, dalle 14 alle 18, in aggiunta alla consueta apertura del mercoledì mattina, dalle 8,30 alle 12,30.

Allo Sportello Ambiente i cittadini calcesani possono rivolgersi per: ritirare 'a consumo' la fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata; richiedere la fornitura di mastelli e sacchi per i nuovi utenti; richiedere l’attivazione di servizi specifici, come ad esempio la consegna e il ritiro dei sacchi per pannolini e pannoloni; richiedere informazioni sulla raccolta differenziata e sui servizi offerti da Geofor; affrontare direttamente con un operatore tecnico particolari problematiche legate alla raccolta dei rifiuti, così come avanzare suggerimenti per migliorare il 'porta a porta'.

"A seguito dell’attivazione dello Sportello Ambiente - commenta il sindaco, Massimiliano Ghimenti - l’amministrazione comunale ha costantemente monitorato l’erogazione del servizio e gli accessi, che negli ultimi giorni sono stati significativi. Per questo, per evitare lunghe attese e disagi per l'utenza e più in generale per aumentare le opzioni disponibili per il ritiro, abbiamo chiesto di estendere l’orario di apertura, prevedendo anche un pomeriggio a settimana fino a tutto giugno. Ringrazio Geofor della disponibilità. I cittadini avranno così più opzioni per ritirare i kit della raccolta differenziata, che ricordo possono essere richiesti sia a bisogno sia per tutto l’anno, dall’iscritto al ruolo Tari o da un suo delegato, tramite codice fiscale".

Il Comune ricorda che il mercoledì mattina, sempre in biblioteca comunale ma in orario 9-13, è attivo anche lo Sportello Tari, dove i cittadini possono ottenere chiarimenti su bollette Geofor e scadenze pagamenti Tari, svolgere pratiche di attivazione o variazione di utenze; e richiedere rateizzazioni Tari.